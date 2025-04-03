Економічна "катастрофа". Як торгова війна Трампа б'є по світових ринках

Дональд Трамп запровадив мита для всіх торговельних партнерів США, зокрема й для України. Політики по всьому світу розкритикували американського, попередивши про катастрофу для економіки. Які наслідки можуть бути від торгового протекціонізму - в матеріалі кореспондента РБК-Україна Юрія Дощатова.

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Кілька останніх днів весь світ жив в очікуванні анонсованих президентом США нових мит у торгівлі з усіма країнами. І ось 2 квітня Дональд Трамп публічно підписав документи, якими вже з 5 квітня США почнуть застосовувати мито в 10% на всі імпортовані товари - це стане "базовою" ставкою. Україна не стала винятком - щодо неї теж запроваджено мито в 10%.

В уряді України спокійно відреагували на рішення США. "Що означає для України нові мита від США? Складно, але не критично", - заявила віцепрем'єрка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що український експорт до США зараз невеликий - у 2024 році було поставлено товарів на 874 млн доларів, з яких 363 млн припадало на чавун і ще 112 млн - труби. Водночас ми купили в США товарів на 3,4 млрд доларів.

"Наші мита на американські товари досить низькі - на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту - 0%. Тому зараз у нас є шанси домовитися про інші умови - американська заява чітко говорить про таку можливість", - зазначила вона. Якщо виправити ситуацію не вийде, то мито вдарить здебільшого по малих виробниках, уточнила віце-прем'єр. За її словами, в України є що запропонувати США, і якщо мита будуть справедливими, то виграють обидві сторони.

Окремі мита з 9 квітня буде запроваджено на імпорт із країн зі значним торговельним дефіцитом і митами на товари зі США понад 20%. Раніше Трамп обіцяв застосувати дзеркальні заходи щодо цих країн, тобто ввести відповідні мита. Однак у підсумку відповідні мита виявилися вдвічі нижчими за ті, які діють щодо США. Наприклад, якщо в Китаї мито на товари зі США становить 67%, то відповідне буде 34%. У сумі з раніше введеною ставкою для Китаю в 20% загальна ставка зросте до 54%, в ЄС - 39%, відповідна - 20%. Для Канади і Мексики раніше були введені мита в 25%.

Після рішення Трампа світові акції різко впали, а долар США сягнув шестимісячного мінімуму – інвестори почали вкладати кошти в золото, облігації та ієну. Контракти на індекс S&P 500 знизилися більш ніж на 3%, а контракти на технологічний індекс Nasdaq 100 впали на 4%. Акції Apple подешевшали на 7%, що зменшило ринкову капіталізацію компанії більш ніж на 240 млрд дол. Вартість Nvidia впала на 5,6%, або 153 млрд дол.

Росію та Білорусь не обмежать

Росії та Білорусі не виявилося в списку країн, щодо яких запроваджено мита. Тарифні обмеження в торгівлі з ними було запроваджено ще у квітні 2022 року, коли США позбавили ці країни статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі через вторгнення в Україну. Зараз, стверджують у США, торгівля з ними не йде. "Що стосується Росії та Білорусії, ми не ведемо з ними торгівлі", - заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Даних про зовнішню торгівлю РФ за 2025 рік немає. Але товарообіг між США і РФ торік істотно скоротився. Він склав близько 3,5 млрд доларів США, з яких імпорт з РФ був близько 3 млрд доларів. Це переважно добрива, платина, турбореактивні двигуни, фосфати і соєвий шрот. Також США закуповують у РФ цукерки, в основному шоколадні. У 2024 році їх було поставлено в Штати на 2,6 млн доларів.

Щодо Росії та країн, які купують у неї нафту, Трамп готує окремі санкції.

Експорт Білорусі до США у 2024 році склав 30 з гаком мільйонів доларів. Серед товарів - продукція деревообробки, добрива, металопродукція. Повний перелік нових мит із розбивкою за країнами наведено в таблицях нижче.



Таблиця з новими митами США (Джерело: x.com/whitehouse)



Нові мита від Трампа торкнуться не всіх товарів. На імпорт енергоносіїв, корисних копалин, яких немає в США, вони не поширюватимуться.



США розраховують, що підвищені мита змусить країни переглянути свою торговельну політику. Діятимуть вони доти, доки президент США не вважатиме, що загроза для економіки США від країн, до яких мита застосували, знизилася або ліквідована.

Автомобілі та комп'ютери

Сюрпризом стало введення спецмита у 25% на комп'ютери. Раніше це не анонсувалося. Мита можуть вдарити по бізнесу компанії Apple.Такі ж ставки запроваджено на автомобілі та запчастини до них. Ці мита почнуть діяти вже з 3 квітня. Протягом 90 днів список може бути доповнено, якщо будуть відповідні пропозиції від американського автопрому.

За даними 2023 року, США імпортували автомобілі на загальну суму 210,3 млрд доларів із 87 країн при експорті в 63 млрд доларів. Основними країнами-постачальниками були:

Мексика - 45 млрд доларів. Багато виробників, включно з Ford, GM, Toyota і Volkswagen, випускають машини в Мексиці і відправляють їх у США;

Японія - 40,9 млрд доларів - Toyota, Honda, Nissan, Mazda і Subaru;

Канада - 34,9 млрд доларів. Багато автомобілів американських брендів (GM і Chrysler) збирають у Канаді, а потім експортують у США.

Південна Корея - 31,3 млрд доларів. Hyundai, Kia і Genesis.

Німеччина - 23,9 млрд доларів - BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen і Audi, відправляють автомобілі в США як безпосередньо з Німеччини, так і через заводи в інших країнах.

Автомобільні мита запроваджено, щоб стимулювати власний автопром, залучити іноземні компанії розміщувати виробництво на території США. Це дасть змогу створити додаткові робочі місця.

Країни готують заходи у відповідь, але США просить не поспішати

Єврокомісія вже готує заходи у відповідь. "Наша мета - рішення шляхом переговорів. Але, звичайно, якщо знадобиться, ми захистимо наші інтереси, наших людей і наші компанії", - заявила глава ЄК Урсула фон дер Ляєн. Вона вважає, що американські мита - це податки на споживачів, які підживлюватимуть інфляцію і змусять американські заводи платити більше за комплектуючі, що призведе до скорочення робочих місць.

Франсуа Байру, прем'єр-міністр Франції, назвав нові тарифи Дональда Трампа "катастрофою" для світової економіки і для самих США. Він вважає що вони й створили "величезні труднощі" для Європи. Байру розкритикував США за зраду своїх союзників, попередивши про "серйозні часи", з якими стикаються Європа і Захід.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вже заявив, що дії США серйозно змінять світову торгівлю і зашкодять економіці США. "Президент Трамп оголосив про заходи, які фундаментально змінять міжнародну торговельну систему", - сказав він. "Ці мита негативно вплинуть на економіку США, і з часом цей ефект наростатиме", - наголосив Корні.

Китай різко висловився, коментуючи рішення Трампа. У Пекіні запевнили, що Штатам не вдасться їх залякати. "Залякування на нас не діє. Тиск, примус або погроза - це неправильний спосіб поводження з Китаєм. Той, хто застосовує максимальний тиск на Китай, прораховується", - заявили в МЗС країни. КНР закликає США вирішувати проблеми шляхом переговорів, Пекін вжив заходів щодо обмеження інвестиції своїх компаній у США, що може дати більше важелів впливу в таких переговорах.

Президент Колумбії Густаво Петро назвав помилкою введення США мит на весь імпорт. Він вважає, що такий крок можна вважати кінцем глобальної епохи вільної торгівлі. "Уряд США тепер вважає, що, підвищивши мита на свій імпорт загалом, він може збільшити власне виробництво, багатство і зайнятість. На мою думку, це може бути великою помилкою", - заявив Петро.

Бразилія захищатиме інтереси своїх виробників на тлі нових мит США, які порушують зобов'язання перед СОТ, повідомив уряд латиноамериканської країни. У Бразилії відмітили, що дії США порушують правила Світової організації торгівлі.

Але США закликають країни не поспішати із заходами у відповідь. Міністр фінансів Скотт Бессент вважає, що це може лише спровокувати ескалацію непорозумінь у торговельній сфері. "Моя порада кожній країні просто зараз: не вживайте контрзаходів. Зачекайте. Подивіться, як усе піде. Якщо ви введете відповідні заходи, то відбудеться ескалація. Якщо не станете цього робити, поточний рівень мит стане максимальним", - заявив він.

Кінець глобалізації чи спроба вирівняти торгівлю

Доктор економічних наук Олексій Плотніков вважає, що дії США підтверджують, що країна переходить до жорстких заходів протекціонізму. "Це свідчить, що глобалізації стає все менше і менше. Якщо коронакриза підточила глобалізацію, війна в Україні її загальмувала, то зараз ми фактично виходимо на те, що називається фрагментацією світової економіки. Зараз немає глобальних процесів, немає вільної торгівлі, немає центрів впливу і абсолютно різні правила", - зазначив Плотніков у коментарі РБК-Україна.

Він вважає, що ситуація зараз нагадує період після Другої світової війни, коли всі країни застосовували вільні мита одна проти одної, не було ні СОТ, ні спільного ринку.

Мита США позначаться і на партнерах, і на самих Штатах, упевнений український економіст і колишній радник президента Олег Устенко. "Що більше у тебе бар'єрів у міжнародній торгівлі, то гірше йтимуть справи з власним ринком. Так говорив Роберт Лоуренс (відомий американський економіст - ред), у якого я навчався, і якого Трамп представляв як ікону для ухвалення економічних рішень", - сказав Олег Устенко в коментарі РБК-Україна.

У середньо- і довгостроковій перспективі мита, введені Трампом, гратимуть "у мінус" економіці Штатів. "США - це гігантська економіка, і зрозуміло, що будь-які торговельні обмеження, які вони запроваджують, позначатимуться на всіх контрагентах, які, незалежно від того, напряму вони працюють зі Штатами чи опосередковано. А в самих США обмеження буде призводити до зростання цін на внутрішньому ринку", - зазначив він. Збільшення цін призведе до інфляції, що може вдарити по реальних доходах населення.

Відповідна реакція країн, якщо вона буде, підірве міжнародну торгівлю і погіршить ситуацію у них самих. "Вони не зможуть замістити товари в коротко- і середньостроковій перспективі і зіткнуться з інфляційним стрибком. Це стосуватиметься не тільки США, а й усіх інших, хто так чи інакше зав'язаний на американську економіку", - зазначив Устенко.

Крім того, обмеження вплинуть на цілу низку інших параметрів. "Коли в тебе збільшується інфляція, запроваджуються обмеження, то не варто очікувати, що економіка зростатиме так, як ти очікував. Потенційне зменшення зростання в коротко- і середньостроковій перспективі можуть призвести до проблем фінансового характеру, проблем із бюджетом, із виконанням соцпрограм", - зазначив Устенко.

Економіст не вірить, що Трамп не розуміє небезпеки застосування таких жорстких заходів. Тому є надія, що США зараз використовує тактику тиску, щоб досягти бажаного результату. "Він може продовжувати використовувати тарифну політику як карту, яку виймає з колоди в потрібний момент для досягнення необхідних політичних і геополітичних результатів", - зазначив Устенко.

Бажаний економічний результат для Трампа поки що один - збалансувати зовнішню торгівлю до оптимального рівня. Готовність США обговорювати питання мит з партнерами підтверджує, що ситуація найближчим часом може стабілізуватися і не призведе до серйозної деформації світової міжнародної торгівлі.