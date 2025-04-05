В США массовые протесты из-за пошлин Трампа, на улицы вышли и в Европе
Протесты из-за пошлин американского президента Дональда Трампа охватили США. Люди также вышли и на улицы европейских городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Reuters.
Во Флориде несколько сотен демонстрантов вышли на улицы, выражая протест в отношении политики президента, скандируя лозунги и поднимая плакаты с резкими заявлениями о Трампе и его советнике Илоне Маске.
Люди всех возрастов и национальностей собрались, чтобы выразить недовольство администрацией Трампа, в частности из-за вопросов расизма, здравоохранения и политики в области прав человека.
Тысячи протестующих наводнили улицы Бостона, участвуя в антитрамповском митинге "Hands Off!". Это одна из 1200 других протестов, разворачивающихся во всех 50 штатах по всей стране. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB- ABC News Live (@ABCNewsLive) 5 апреля 2025 г.
Некоторые люди также рассказали, что искусственный интеллект помог с их вывесками, но отказался специально создавать лозунги против Трампа.
Тысячи протестующих заполонили улицы Бостона. Это одна из 1200 других акций протеста, которые проходят во всех 50 штатах США.
Протесты против Трампа в Европе
Протесты также состоялись в Британии, Канаде, Мексике, Франции, Германии и других странах. Протестующие выступали против влияния Трампа на демократические процессы и гражданские права.
В Берлине, протестуя перед выставочным залом Tesla, демонстранты держали плакаты с призывами к соотечественникам, живущим в Германии, протестовать за "конец хаоса" дома.
В столице Франции Париже около 200 человек, преимущественно американцев, собрались на площади Республики, чтобы протестовать против Трампа. Некоторые произносили речи, чтобы осудить президента, а протестующие размахивали плакатами "Противостоять тирану", "Верховенство права", "Феминистки за свободу, а не фашизм" и "Спасите демократию".
Новые пошлины Трампа
Напомним, что ранее на этой неделе Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров в США из более 180 стран. Это якобы было ответом на "несправедливые тарифы", которые другие страны ввели на американские товары.
Другим указом Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за угрозы дефицита торгового баланса. Как пишет Bloomberg, это позволяет администрации США использовать особые полномочия для введения пошлин.
Некоторые страны уже объявили о введении контрмер в ответ. К примеру Китай ввел 34% пошлины на американские товары.
Тарифная программа Трампа коснулась и Украины, для страны была введена универсальная пошлина на уровне 10%.
Больше о торговой войне Трампа и какие она будет иметь последствия - в материале РБК-Украина.
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