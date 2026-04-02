Пентагон просчитался? Хегсет был застигнут врасплох масштабами атак Ирана, - Time
Пентагон отчитывается об уничтожении 90% ракетного потенциала Ирана и ликвидации Али Хаманеи во время операции "Эпическая ярость". Однако масштаб иранских ответных ударов застал США врасплох.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time.
Последствия операции "Эпическая ярость"
Как сообщает издание, по оценкам Пентагона, военная операция США продемонстрировала высокую эффективность.
Сейчас удалось деградировать или уничтожить 90% ракетного потенциала Ирана и нейтрализовать около 70% его пусковых установок. Кроме этого, выведено из строя более 150 военных кораблей.
Главным результатом удара стала ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаманеи и многих высокопоставленных чиновников режима.
Несмотря на военные успехи, аналитики сомневаются, что администрации президента США Дональда Трампа удастся быстро достичь стратегических целей - полной ликвидации ядерной программы и смены режима в Тегеране.
Просчеты и реакция Ирана
Тегеран не ограничился символическим возмездием, а начал масштабные атаки по всему региону.
Под ударом оказались американские и израильские объекты в странах, которые долгое время считались недосягаемыми для конфликта - Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.
Источники издания отмечают, что министр обороны США Пит Хегсет был застигнут врасплох интенсивностью действий Ирана, поскольку ранее рассчитывал на сдержанность противника.
"Он был застигнут врасплох. Нет сомнений. Он ожидал, что иранцы дадут отпор в какой-то форме. Когда они начали атаковать практически весь регион, его что-то озарило: "Ого, мы теперь действительно в этом", - отмечает источник, знакомый с мнением главы Пентагона.
В то же время официальный представитель Хегсета Шон Парнелл отрицает какую-либо неподготовленность, заявляя, что американские военные предусмотрели все варианты эскалации - от самой слабой реакции до экстремальной.
Ситуация в Иране и переговоры
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил об уничтожении стратегически важного моста В1, соединявшего Тегеран с городом Карадж. Американский лидер подтвердил, что объект был выведен из строя совместными усилиями США и Израиля, и подчеркнул, что иранским властям "пришло время заключить соглашение".
В то же время дипломатический процесс остается осложненным из-за новых условий Тегерана. Как сообщало CNN, в списке требований Ирана для прекращения войны появился пункт о признании его суверенитета над Ормузским проливом. Это стало расширением предыдущих амбиций режима, которые ранее не включали такую категоричную позицию.
При этом, по данным источников WSJ, Дональд Трамп выражал готовность закончить военную операцию даже без немедленного открытия пролива. Президент США давал понять помощникам, что готов на компромисс в этом вопросе, если основные военные цели внутри Ирана будут достигнуты, а операцию по деблокированию торговых путей можно будет перенести на более поздний срок.