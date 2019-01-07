США и Китай начали переговоры о новом торговом соглашении

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Ранее обе стороны отложили повышение взаимных пошлин

В Пекине в понедельник, 7 января, начались торговые переговоры представителей США и Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным издания, в делегацию США входят представители министерств торговли, финансов, сельского хозяйства и энергетики. При этом состав китайской делегации не сообщается.

"Представители США и Китая начали переговоры по решению торгового спора и достижению нового соглашения между двумя странами. Ранее обе стороны отложили повышение взаимных пошлин", - говорится в сообщении.

Ранее источники Bloomberg сообщали о том, что правительственная делегация США прибудет в Пекин для проведения переговоров. РБК-Украина сообщало, что лидеры США и КНР Дональд Трамп и Си Цзиньпин на полях саммита G20 заключили 90-дневный торговое перемирие, отсрочив запланированное на 1 января повышение американских пошлин на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, пока идет обсуждение торговой сделки.

Напомним, что президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином о будущем соглашения по торговле. Ранее, 11 декабря, Трамп уже заявлял об очень продуктивных торговых переговорах Соединенных Штатов Америки и Китая.