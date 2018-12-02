США и Китай договорились не вводить новые пошлины с 1 января

Фото: переговоры США и Китай (twitter.com/bot_political)

Представительница Белого дома заявила, что переговоры прошли "очень хорошо"

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, на полях саммита G20, смогли договориться не вводить дополнительных пошлин с 1 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTV.

Сообщается, что была завершена встреча президента США и председателя КНР, на которой было решено, что дополнительные тарифы после 1 января не будут вводиться. Далее будут продолжен переговоры между сторонами.

Главный экономист Белого дома Ларри Кудлоу заявила, что встреча двух лидеров длилась около 2,5 часов и добавила, что переговоры шли "очень хорошо", но не рассказала никаких деталей. После переговоров президент США сразу отправился в Вашингтон.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу по прекращению торговой войны. Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу, которая, как ожидается, определит, смогут ли они завершить торговую войну между Китаем и Соединенными Штатами Америки.