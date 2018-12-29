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Трамп заявил об успешных переговорах с Китаем

Новости » Политика    29.12.2018 - 19:59
Трамп заявил об успешных переговорах с Китаем
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По словам президента США, достигнут большой прогресс

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином о будущем соглашении относительно торговли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Он отметил, что "состоялся длинный и продуктивный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином".

"Дело продвигается очень хорошо. Если сделка будет заключена, то будет всеобъемлющей и охватывающей все спорные вопросы", - говорится в сообщении.

По словам президента США, достигнут большой прогресс. 

Трамп заявил об успешных переговорах с Китаем

Ранее, 11 декабря, Трамп уже заявлял об очень продуктивных торговых переговорах Соединенных Штатов Америки и Китая.

Министерство коммерции Китая сообщило, что конечной целью китайско-американских торговых переговоров является отмена всех пошлин.

Отметим, лидеры США и КНР Трамп и Си Цзиньпин на полях саммита G20 заключили 90-дневное торговое перемирие, отсрочив запланированное на 1 января повышение американских пошлин на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долларов с 10 до 25%, пока идет обсуждение торговой сделки.

 

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