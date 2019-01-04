США и Китай назначили дату проведения торговых переговоров

Фото: переговоры США и Китая (twitter.com/bot_political)

Переговоры проведут 7-8 января в Пекине

США и Китай проведут в январе торговые переговоры на уровне заместителей глав торговых ведомств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства коммерции КНР.

Отмечается, что переговоры пройдут 7-8 января в Пекине. Точную дату утвердили утром 4 января. Американскую делегацию возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш.

Ранее источники Bloomberg сообщали о том, что правительственная делегация США прибудет в Пекин для проведения переговоров. Вероятно, в число делегатов, кроме Джерриша, войдет заместитель главы Минфина по международным делам Дэвид Малпасс.

РБК-Украина сообщало, что лидеры США и КНР Трамп и Си Цзиньпин на полях саммита G20 заключили 90-дневный торговое перемирие, отсрочив запланированное на 1 января повышение американских пошлин на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, пока идет обсуждение торговой сделки.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином о будущем соглашения по торговле. Ранее, 11 декабря, Трамп уже заявлял об очень продуктивных торговых переговорах Соединенных Штатов Америки и Китая.