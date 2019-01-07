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США і Китай почали переговори про нову торговельну угоду

Новини » Політика    07.01.2019 - 18:14
США і Китай почали переговори про нову торговельну угоду
Ілюстративне фото (twitter.com/bot_political)

Раніше обидві сторони відклали підвищення взаємних мит

В Пекіні в понеділок, 7 січня, почалися торгові переговори представників США та Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними видання, в делегацію США входять представники міністерств торгівлі, фінансів, сільського господарства та енергетики. При цьому склад китайської делегації не повідомляється.

"Представники США і Китаю почали переговори за рішенням торгового спору і досягнення нової угоди між двома країнами. Раніше обидві сторони відклали підвищення взаємних мит", - йдеться в повідомленні.

Раніше джерела Bloomberg повідомляли про те, що урядова делегація США прибуде до Пекіна для проведення переговорів. РБК-Україна повідомляло, що лідери США і КНР Дональд Трамп і Сі Цзіньпін на полях саміту G20 уклали 90-денне торгове перемир'я, відтермінувавши заплановане на 1 січня підвищення американських мит на імпорт китайських товарів вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%, поки йде обговорення торгової угоди.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп поговорив по телефону з головою КНР Сі Цзіньпіном про майбутнє угоди з торгівлі. Раніше, 11 грудня, Трамп уже заявляв про дуже продуктивних торгових переговорах Сполучених Штатів Америки та Китаю.

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