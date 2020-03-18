США и Канада планируют закрыть границу для путешествий

Фото: премьер Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп (pm.gc.ca)

Страны смогут торговать между собой, но граница будет закрыта для путешествий

США и Канада готовятся приостановить все путешествия через совместную границу, кроме неотложных поездок, для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.

Страны в ближайшие двое суток планируют объявить о достигнутых договоренностях, которые не будут запрещать торговлю между США и Канадой. На данный момент стороны обсуждают, какой вид транспорта и какие лица смогут пересекать границу.

Напомним, 16 марта Канада закрыла свои границы для людей, которые не являются гражданами или постоянными жителями страны. При этом въезд в страну оставался открытым для граждан США.

Также РБК-Украина писало, что 13 марта Трамп ввел в США чрезвычайное положение. Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

При этом ранее в США запретили все поездки из Европы на следующие 30 дней. Сперва ограничения не касались Великобритании и Ирландии, однако после был ограничен въезд и для этих стран.