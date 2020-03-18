США і Канада планують закрити кордон для подорожей

Фото: прем'єр Канади Джастін Трюдо і президент США Дональд Трамп (pm.gc.ca)

Країни зможуть торгувати між собою, але кордон буде закрито для подорожей

США і Канада готуються призупинити всі подорожі через спільний кордон, крім невідкладних поїздок, для боротьби з поширенням коронавирусу. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Країни у найближчі дві доби планують оголосити про досягнуті домовленості, які не будуть забороняти торгівлю між США і Канадою. На даний момент сторони обговорюють, який вид транспорту і які особи зможуть перетинати кордон.

Нагадаємо, 16 березня Канада закрила свої кордони для людей, які не є громадянами або постійними мешканцями країни. При цьому в'їзд в країну залишався відкритим для громадян США.

Також РБК-Україна писало, що 13 березня Трамп ввів в США надзвичайний стан. Американський президент заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів, населених пунктів для боротьби з коронавірусом.

у США заборонили всі поїздки з Європи на наступні 30 днів. Спершу обмеження не стосувалися Великобританії та Ірландії, однак після був обмежений в'їзд і для цих країн.