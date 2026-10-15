У США ініціюють розслідування щодо Пентагону через обмеження Starlink в Україні

Американська влада повинна провести розслідування щодо діяльності Міноборони США після того, як Україна зіткнулася з обмеженням роботи Starlink на тлі постійних атак РФ.
Про це заявив сенатор-республіканець Том Тілліс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.
За словами політика, він сам ініціює початок цього розслідування проти глави Пентагона Піта Гегсета та усієї його команди.
Тілліс схиляється до думки, що помилка, ймовірно, сталася на більш локальному рівні в системах Starshield Міністерства оборони США, а не в системах Starlink чи SpaceX.
"Я не сподіваюся, що міністр оборони Гегсет продемонструє прозорість, тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони з проханням розпочати розслідування та надати звіт Конгресу й американському народу", - наголосив сенатор-республіканець.
Тілліс не приховує свого обурення через те, що останні події зашкодили безпеці не лише українських цивільних осіб, а й також американського дипломатичного та безпекового персоналу.
"У кращому разі це була неприйнятна помилка чи недогляд, а в гіршому - свідоме рішення, щоб розчистити поле для російської атаки", - підкреслив сенатор.
Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що протягом останніх днів Сили оборони України зіткнулися з проблемою обмеження роботи Starlink.
За його словами, це сталося після того, як він попросив у США про ракети для Patriot для захисту населення від російських ударів.
Проте в Білому домі запевнили Київ, що не причетні до обмежень Starlink. Там наголосили, що не контролюють SpaceX.
Однак власник SpaceX Ілон Маск заявив, що він ухвалював жодних рішень щодо України та натякнув, що це справа рук американської влади або Пентагону.
РБК-Україна дізналося від своїх інсайдерів, що перехоплювачі не можуть наздоганяти реактивні "шахеди" через обмеження Starlink.
також нещодавно стало відомо, що робота "військового пакета" Starlink на швидкості відновилася.