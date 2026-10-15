В США инициируют расследование против Пентагона из-за ограничений Starlink в Украине

По словам политика, он сам инициирует начало этого расследования против главы Пентагона Пита Хегсета и всей его команды.

Тиллис склоняется к мнению, что ошибка, вероятно, произошла на более локальном уровне в системах Starshield Министерства обороны США, а не в системах Starlink или SpaceX.

"Я не надеюсь, что министр обороны Хегсет продемонстрирует прозрачность, поэтому мы обратимся к генеральному инспектору Министерства обороны с просьбой начать расследование и предоставить отчет Конгрессу и американскому народу", - подчеркнул сенатор-республиканец.

Тиллис не скрывает своего возмущения из-за того, что последние события поставили под угрозу безопасность не только украинских гражданских, но и американского дипломатического корпуса.

"В лучшем случае это была неприемлемая ошибка, а в худшем - сознательное решение, чтобы расчистить поле для российской атаки", - подчеркнул сенатор.