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У Білому домі запевнили Україну, що не причетні до обмежень Starlink, - Axios

05:20 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
У Білому домі запевнили Україну, що не причетні до обмежень Starlink, - Axios Фото: у Білому домі запевнили, що не причетні до обмежень Starlink в Україні (Getty Images)
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Адміністрація президента США Дональда Трампа відкидає свою причетність до обмежень Starlink в Україні. У Вашингтоні пообіцяли з'ясувати в SpaceX, що сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

У середу, 14 жовтня, найближчі радники президента України Володимира Зеленського зателефонували колегам у Білому домі. Вони запитали, чи ухвалювали рішення обмежити Starlink і як виправити ситуацію. Схожі дзвінки українська сторона зробила в ЦРУ та Пентагон.

У Білому домі відповіли, що не контролюють SpaceX. За словами одного зі співрозмовників видання, адміністрація Трампа планує звернутися до компанії, щоб з'ясувати причини збою.

Високопосадовець США запевнив, що влада до обмежень непричетна. Американські чиновники пояснюють ситуацію технічною несправністю.

Водночас власник SpaceX Ілон Маск напередодні заявив протилежне. За його словами, Starshield належить уряду США, а ліміти швидкості для нього встановлюють американські військові і зрештою президент.

Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня термінали Starshield на українських дронах почали тримати зв'язок лише до 160 км/год, а подекуди сигнал зникав навіть на 80 км/год. Пізніше роботу частково налагодили, але ліміт у 160 км/год залишився. За даними Міноборони, цього замало для перехоплення реактивних "шахедів".

Того ж дня Росія скористалася проблемами зі зв'язком і влаштувала одну з наймасштабніших атак на Україну. Зеленський звернувся до Маска і закликав виправити помилку, яка може коштувати життя українцям.

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Білий дім Сполучені Штати Америки Starlink SpaceX Війна в Україні
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