В США инициируют расследование против Пентагона из-за ограничений Starlink в Украине
Американские власти должны провести расследование относительно деятельности Минобороны США после того, как Украина столкнулась с ограничением работы Starlink на фоне постоянных атак РФ.
Об этом заявил сенатор-республиканец Том Тиллис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.
По словам политика, он сам инициирует начало этого расследования против главы Пентагона Пита Хегсета и всей его команды.
Тиллис склоняется к мнению, что ошибка, вероятно, произошла на более локальном уровне в системах Starshield Министерства обороны США, а не в системах Starlink или SpaceX.
"Я не надеюсь, что министр обороны Хегсет продемонстрирует прозрачность, поэтому мы обратимся к генеральному инспектору Министерства обороны с просьбой начать расследование и предоставить отчет Конгрессу и американскому народу", - подчеркнул сенатор-республиканец.
Тиллис не скрывает своего возмущения из-за того, что последние события поставили под угрозу безопасность не только украинских гражданских, но и американского дипломатического корпуса.
"В лучшем случае это была неприемлемая ошибка, а в худшем - сознательное решение, чтобы расчистить поле для российской атаки", - подчеркнул сенатор.
Ограничение работы Starlink в Украине
Президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что в последние дни Силы обороны Украины столкнулись с проблемой ограничения работы Starlink.
По его словам, это произошло после того, как он попросил в США ракеты для Patriot для защиты населения от российских ударов.
В Белом доме заверили Киев, что не причастны к ограничениям Starlink. Там подчеркнули, что не контролируют SpaceX.
Однако владелец SpaceX Илон Маск заявил, что он принимал никаких решений по Украине и намекнул, что это дело рук американских властей или Пентагона.
РБК-Украина узнала от своих инсайдеров, что перехватчики не могут догонять реактивные "шахеды" из-за ограничений Starlink .
Также недавно стало известно, что работа "военного пакета" Starlink на скорости возобновилась.