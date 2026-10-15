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В США инициируют расследование против Пентагона из-за ограничений Starlink в Украине

12:18 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В США инициируют расследование против Пентагона из-за ограничений Starlink в Украине Фото: Пит Хегсет, глава Минобороны США (Getty Images)
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Американские власти должны провести расследование относительно деятельности Минобороны США после того, как Украина столкнулась с ограничением работы Starlink на фоне постоянных атак РФ.

Об этом заявил сенатор-республиканец Том Тиллис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.

По словам политика, он сам инициирует начало этого расследования против главы Пентагона Пита Хегсета и всей его команды.

Тиллис склоняется к мнению, что ошибка, вероятно, произошла на более локальном уровне в системах Starshield Министерства обороны США, а не в системах Starlink или SpaceX.

"Я не надеюсь, что министр обороны Хегсет продемонстрирует прозрачность, поэтому мы обратимся к генеральному инспектору Министерства обороны с просьбой начать расследование и предоставить отчет Конгрессу и американскому народу", - подчеркнул сенатор-республиканец.

Тиллис не скрывает своего возмущения из-за того, что последние события поставили под угрозу безопасность не только украинских гражданских, но и американского дипломатического корпуса.

"В лучшем случае это была неприемлемая ошибка, а в худшем - сознательное решение, чтобы расчистить поле для российской атаки", - подчеркнул сенатор.

Ограничение работы Starlink в Украине

Президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что в последние дни Силы обороны Украины столкнулись с проблемой ограничения работы Starlink.

По его словам, это произошло после того, как он попросил в США ракеты для Patriot для защиты населения от российских ударов.

В Белом доме заверили Киев, что не причастны к ограничениям Starlink. Там подчеркнули, что не контролируют SpaceX.

Однако владелец SpaceX Илон Маск заявил, что он принимал никаких решений по Украине и намекнул, что это дело рук американских властей или Пентагона.

РБК-Украина узнала от своих инсайдеров, что перехватчики не могут догонять реактивные "шахеды" из-за ограничений Starlink .

Также недавно стало известно, что работа "военного пакета" Starlink на скорости возобновилась.

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