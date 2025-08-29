UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

США хочуть технічних переговорів України та РФ для підготовки зустрічі лідерів , - Politico

Фото: Стів Віткофф, спецпредставник президента США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США пропонують організувати переговори України та Росії на технічному рівні для підготовки зустрічі лідерів у тристоронньому форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як розповів виданню неназваний високопоставлений представник адміністрації президента США Дональда Трампа, спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф сьогодні, 29 серпня, зустрівся з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком із метою підготувати підґрунтя для технічних переговорів перед можливим тристороннім самітом.

За словами джерела Politico, якщо переговори відбудуться, то вони повинні будуть охоплювати питання території, гарантій безпеки та інші теми, а також прокласти шлях для більш високого рівня обговорень.

"Наша мета - посадити Путіна і Зеленського за один стіл і створити можливість для успішної зустрічі", - заявляв нещодавно Віткофф.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 29 серпня, розповів, що російська влада робитиме все, щоб зустріч з Україною на рівні лідерів не відбулася.

При цьому вчора, 28 серпня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що зустрічі між Зеленським і Путіним, очевидно, не буде.

У Москві при цьому не дали чіткої згоди на зустріч із Зеленським. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначав, що для зустрічі потрібно добре опрацювати питання, які обговорюватимуть на найвищому рівні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМирні переговориВійна в Україні