RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

США хотят технических переговоров Украины и РФ для подготовки встречи лидеров, - Politico

Фото: Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США предлагают организовать переговоры Украины и России на техническом уровне для подготовки встречи лидеров в трехстороннем формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как рассказал изданию неназванный высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа, спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сегодня, 29 августа, встретился с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком с целью подготовить почву для технических переговоров перед возможным трехсторонним саммитом. 

По словам источника Politico, если переговоры состоятся, то они должны будут охватывать вопросы территории, гарантий безопасности и другие темы, а также проложить путь для более высокого уровня обсуждений.

"Наша цель - посадить Путина и Зеленского за один стол и создать возможность для успешной встречи", - заявлял недавно Уиткофф. 

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 августа, рассказал, что российские власти будут делать все, чтобы встреча с Украиной на уровне лидеров не состоялась.

При этом вчера, 28 августа, канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что встречи между Зеленским и Путиным, очевидно, не будет.

В Москве при этом не дали четкого согласия на встречу с Зеленским. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что для встречи нужно хорошо проработать вопросы, которые будут обсуждаться на самом высоком уровне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украине