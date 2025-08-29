США хотят технических переговоров Украины и РФ для подготовки встречи лидеров, - Politico

США предлагают организовать переговоры Украины и России на техническом уровне для подготовки встречи лидеров в трехстороннем формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как рассказал изданию неназванный высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа, спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сегодня, 29 августа, встретился с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком с целью подготовить почву для технических переговоров перед возможным трехсторонним саммитом.
По словам источника Politico, если переговоры состоятся, то они должны будут охватывать вопросы территории, гарантий безопасности и другие темы, а также проложить путь для более высокого уровня обсуждений.
"Наша цель - посадить Путина и Зеленского за один стол и создать возможность для успешной встречи", - заявлял недавно Уиткофф.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 августа, рассказал, что российские власти будут делать все, чтобы встреча с Украиной на уровне лидеров не состоялась.
При этом вчера, 28 августа, канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что встречи между Зеленским и Путиным, очевидно, не будет.
В Москве при этом не дали четкого согласия на встречу с Зеленским. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что для встречи нужно хорошо проработать вопросы, которые будут обсуждаться на самом высоком уровне.