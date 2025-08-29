Росіяни будуть робити все, щоб не зустрічатися, вони дещо отримали, - Зеленський

Росіяни будуть робити все, щоб уникнути зустрічі лідерів, але деякі сигнали свідчать, що переговори все ж можуть відбутися.

Голова держави прокоментував пропозицію президента США Дональда Трампа спершу провести двосторонню зустріч, а потім - трьохсторонню.

"Росіяни будуть робити все, щоб не зустрічатися. На мій погляд, вони дещо отримали, бо у них була зустріч із США. Якби зустріч була запропонована одразу була трьохстороння, більше було шансів на трьохсторонню зустріч до цього двостороннього треку між Америкою і Росією, але це вже є як є, не ми вирішували", - сказав Зеленський.

На запитання про ознаки того, що Путін (ред. -російський диктатор) готується до зустрічі, Зеленський відповів, що "відбуваються два паралельні процеси. Вони думають, як ця зустріч можлива, але робитимуть все, щоб її не було".

Водночас, за його словами, якщо "пазли" складуться - і Глобальний Південь, і США виконуватимуть свою роль - Росія має бути готовою до переговорів.

"Наприклад, коли йдуть ультимативні заяви від Пєскова, ми бачимо, що це схоже на відтермінування та підготовку радикалізованого суспільства, яке не бачить сенсу у зустрічі з нами", - додав Зеленський.

Голова держави підкреслив, що Україна підтримує будь-який формат переговорів і готова брати участь у трьохсторонніх перемовинах, якщо вони відбудуться.