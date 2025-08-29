ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни будуть робити все, щоб не зустрічатися, вони дещо отримали, - Зеленський

П'ятниця 29 серпня 2025 15:59
UA EN RU
Росіяни будуть робити все, щоб не зустрічатися, вони дещо отримали, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Росіяни будуть робити все, щоб уникнути зустрічі лідерів, але деякі сигнали свідчать, що переговори все ж можуть відбутися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Голова держави прокоментував пропозицію президента США Дональда Трампа спершу провести двосторонню зустріч, а потім - трьохсторонню.

"Росіяни будуть робити все, щоб не зустрічатися. На мій погляд, вони дещо отримали, бо у них була зустріч із США. Якби зустріч була запропонована одразу була трьохстороння, більше було шансів на трьохсторонню зустріч до цього двостороннього треку між Америкою і Росією, але це вже є як є, не ми вирішували", - сказав Зеленський.

На запитання про ознаки того, що Путін (ред. -російський диктатор) готується до зустрічі, Зеленський відповів, що "відбуваються два паралельні процеси. Вони думають, як ця зустріч можлива, але робитимуть все, щоб її не було".

Водночас, за його словами, якщо "пазли" складуться - і Глобальний Південь, і США виконуватимуть свою роль - Росія має бути готовою до переговорів.

"Наприклад, коли йдуть ультимативні заяви від Пєскова, ми бачимо, що це схоже на відтермінування та підготовку радикалізованого суспільства, яке не бачить сенсу у зустрічі з нами", - додав Зеленський.

Голова держави підкреслив, що Україна підтримує будь-який формат переговорів і готова брати участь у трьохсторонніх перемовинах, якщо вони відбудуться.

Зустріч Зеленського і Путіна

Ідея провести саміт президента України Володимира Зеленського з диктатором РФ виникла після переговорів Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Як зазначав американський лідер, зустріч могла б відбутися вже найближчими тижнями.

Втім, у Москві, схоже, намагаються затягнути процес. У Кремлі знову вигадують причини, чому зустріч нібито поки неможлива.

Спочатку голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що саміт можливий лише після того, як "усі питання, які потребують обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".

Вже сьогодні прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висунув нові умови для зустрічі.

Скепсис щодо зустрічі висловлюють і на Заході. Так, вчора канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч Зеленського і Путіна не відбудеться, попри обіцянки Путіна Трампу.

А президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що російський диктатор навмисно висуває умови, які неможливо прийняти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Зустріч Зеленського та Путіна
Новини
День пам'яті захисників і захисниць: Зеленський, Буданов і Сирський зробили заяви
День пам'яті захисників і захисниць: Зеленський, Буданов і Сирський зробили заяви
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим