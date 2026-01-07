В США хочуть судити екіпаж затриманого російського танкера Marinera

Нагадаємо, раніше Reuters писало про те, що США захопили нафтовий танкер, пов'язаний із Венесуелою, після більш ніж двох тижнів переслідування в Атлантичному океані. Танкером виявилося судно Bella1, яке змінило назву на Marinera, а прапор - на російський. Захопили його десантом, а допомогу надавала Велика Британія.

Окрім танкера Marinera в Атлантичному морі, США захопили в Карибському морі ще одне судно з санкційного "тіньового флоту" РФ - танкер Sophia.

В Росії після цих новин почалася сильна істерика. РФ різко відреагувала на захоплення американським десантом танкера Marinera у відкритому морі, заявивши про порушення міжнародного права та загрозу безпеці судна.

Також в МЗС Росії висунули США вимогу передати російських громадян, які були на борту одного з танкерів. А в держдумі РФ запропонували влаштувати США "військову відповідь" - а точніше, "вдарити торпедами" та спробувати потопити пару американських бойових кораблів.