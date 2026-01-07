RU

В США хотят судить экипаж задержанного российского танкера Marinera

Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В США планируют передать в суд всех членов экипажа танкера Marinera, который был захвачен американскими военными 7 января. Вашингтон не прислушался к требованиям Кремля передать России членов экипажа танкера с российским гражданством.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, экипаж танкера Bella1, также известного, как Marinera, подлежит уголовному преследованию, поскольку нарушил федеральное законодательство. Поэтому его доставят в США и будут там судить.

"На экипаж судна был выдан судебный ордер об аресте, а это означает, что экипаж теперь подлежит судебному преследованию за любое нарушение федерального законодательства, и он будет доставлен в Соединенные Штаты для такого судебного преследования, если это будет необходимо", - заявила Левитт.

 

Напомним, ранее Reuters писало о том, что США захватили нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, после более чем двух недель преследования в Атлантическом океане. Танкером оказалось судно Bella1, которое сменило название на Marinera, а флаг - на российский. Захватили его десантом, а помощь оказывала Великобритания.

Кроме танкера Marinera в Атлантическом море, США захватили в Карибском море еще одно судно из санкционного "теневого флота" РФ - танкер Sophia.

В России после этих новостей началась сильная истерика. РФ резко отреагировала на захват американским десантом танкера Marinera в открытом море, заявив о нарушении международного права и угрозе безопасности судна.

Также в МИД России выдвинули США требование передать российских граждан, которые были на борту одного из танкеров. А в госдуме РФ предложили устроить США "военный ответ" - а точнее, "ударить торпедами" и попытаться потопить пару американских боевых кораблей.

