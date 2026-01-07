В США хотят судить экипаж задержанного российского танкера Marinera

Напомним, ранее Reuters писало о том, что США захватили нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, после более чем двух недель преследования в Атлантическом океане. Танкером оказалось судно Bella1, которое сменило название на Marinera, а флаг - на российский. Захватили его десантом, а помощь оказывала Великобритания.

Кроме танкера Marinera в Атлантическом море, США захватили в Карибском море еще одно судно из санкционного "теневого флота" РФ - танкер Sophia.

В России после этих новостей началась сильная истерика. РФ резко отреагировала на захват американским десантом танкера Marinera в открытом море, заявив о нарушении международного права и угрозе безопасности судна.

Также в МИД России выдвинули США требование передать российских граждан, которые были на борту одного из танкеров. А в госдуме РФ предложили устроить США "военный ответ" - а точнее, "ударить торпедами" и попытаться потопить пару американских боевых кораблей.