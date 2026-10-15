США хочуть розморозити частину російських активів і взяти їх під свій контроль, - FT

Ідею представили минулого тижня на зустрічі в Маямі. Від США були спецпосланець президента Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Американці запропонували кілька способів розблокувати частину коштів. Один із них - створити окремий фінансовий механізм під наглядом США. Активи обговорювали як частину комплексної мирної угоди. Як саме їх розморожувати і на що витрачати, поки не визначили.

Як відреагувала Європа

Європейські делегати пропозицію Віткоффа і Кушнера відхилили.

Ідеться про величезні суми. ЄС і країни G7 заморозили близько 300 млрд євро російських активів, з них приблизно 180 млрд зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.

Наприкінці 2025 року лідери ЄС не змогли домовитися про "репараційний кредит" Україні під ці кошти. Замість нього Україна отримала 90 млрд євро позики на 2026-2027 роки.