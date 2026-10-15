США хотят разморозить часть российских активов и взять их под свой контроль, - FT

Идею представили на прошлой неделе на встрече в Майами. От США были спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Американцы предложили несколько способов разблокировать часть денежных средств. Один из них - создать отдельный финансовый механизм под наблюдением США. Активы обсуждали как часть комплексного мирного соглашения. Как именно их размораживать и на что тратить пока не определили.

Как отреагировала Европа

Европейские делегаты предложение Уиткоффа и Кушнера отклонили.

Речь идет об огромных суммах. ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро российских активов, из них около 180 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

В конце 2025 года лидеры ЕС не смогли договориться о "репарационном кредите" Украины под эти средства. Вместо него Украина получила 90 млрд евро ссуды на 2026-2027 годы.