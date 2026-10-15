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США хотят разморозить часть российских активов и взять их под свой контроль, - FT

04:23 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: Виткофф и Кушнер предложили Европе разморозить часть российских активов (Getty Images)

Американские переговорщики предложили европейским союзникам разморозить часть российских активов, чтобы возобновить мирные переговоры. Денежные средства предлагают передать в механизм под контролем Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Идею представили на прошлой неделе на встрече в Майами. От США были спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Американцы предложили несколько способов разблокировать часть денежных средств. Один из них - создать отдельный финансовый механизм под наблюдением США. Активы обсуждали как часть комплексного мирного соглашения. Как именно их размораживать и на что тратить пока не определили.

Как отреагировала Европа

Европейские делегаты предложение Уиткоффа и Кушнера отклонили.

Речь идет об огромных суммах. ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро российских активов, из них около 180 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

В конце 2025 года лидеры ЕС не смогли договориться о "репарационном кредите" Украины под эти средства. Вместо него Украина получила 90 млрд евро ссуды на 2026-2027 годы.

Украина в это время ищет собственные пути к этим деньгам. На фоне большого дефицита бюджета украинские дипломаты активизировали работу с ЕС, в банках которого сохраняется большинство замороженных средств РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига отмечал, что расходы на оборону и восстановление растут, и предлагал покрыть их за счет активов РФ. Идею поддерживают не все. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявлял, что его страна категорически против использования этих активов для помощи Украине.

В то же время, четыре страны ЕС призвали Еврокомиссию вернуться к вопросу передачи средств Украине и искать юридические способы обойти бельгийское вето. В ПАСЕ предложили еще один вариант: механизм на основе решений ЕСПЧ, позволяющий передать Украине замороженные российские деньги.

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