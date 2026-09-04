Україна шукає нові способи отримати заморожені активи Росії

Київ на тлі повномасштабної війни стикається зі значним дефіцитом бюджету. Тож українські дипломати активізували роботу з ЄС, у банках якого є мільярди заморожених активів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Заморожені активи РФ в Євросоюзі

Україна хоче, щоб країни Європи відновили дебати щодо заморожених державних активів Росії. Часткова виплата та ширші гарантії можуть допомогти подолати глухий кут з Бельгією, яка ветувала цей план у грудні 2025 року.

Віце-прем'єр-міністр України Всеволод Ченцов заявив, що країна обговорює з європейськими партнерами кілька варіантів покриття прогалин у своїх:

оборонних,

цивільних бюджетах.

За його словами, окрім частини кредиту ЄС для України у 90 мільярдів євро є й інші рішення.

"Ми також розглядаємо можливості в ЄС і пропонуємо, зокрема, ідею заморожених активів", - сказав Ченцов у п’ятницю на полях неформальної зустрічі міністрів європейських справ у Дубліні.

Це питання повернулося до порядку денного ЄС після того, як кілька членів ЄС закликали Європейську комісію вивчити "нові варіанти" для розблокування активів РФ.

Це такі країни як:

Нідерланди,

Польща,

Іспанія,

Швеція.

Позиція Бельгії

Понад 200 мільярдів євро активів російських центральних банків знерухомлено по всьому ЄС. Більшість з них зберігається у бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear.

Бельгійський уряд відмовився від пропозицій щодо використання цих коштів, бо вбачає потенційні правові та фінансові ризики.

"ЄС та Україні "потрібно розглянути інші варіанти, врахувати, скажімо, різні цифри як перший крок", щоб домогтися вивільнення хоча б частини російських активів", - сказав Ченцов у відповідь на запитання видання про те, як Бельгія може змінити свою думку.

Дипломат вважає, що не лише ЄС, а й інші гравці можуть втрутитися та допомогти відповісти на занепокоєння Бельгії.

"Я впевнений, що якщо ми хочемо знайти рішення, ми його знайдемо", - додав він.

Але Бельгія поки що заявила, що її позиція залишається незмінною, каже речник міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево.