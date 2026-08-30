Бельгія знову блокує передачу заморожених активів РФ для фінансування України

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна виступає категорично проти використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

"Це не підлягає обговоренню, двері зачинені. Наш прем'єр-міністр стоятиме на своєму", - заявив Тео Франкен.

Зазначимо, що раніше цього тижня Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Єврокомісію вивчити нові способи, щоб використати приблизно 200 млрд. євро заморожених російських активів для підтримки України.

Також відомо, що у грудні 2025 року на саміті ЄС лідер Бельгії Барт де Вевер відхилив спробу Німеччини та Єврокомісії розробити для України "репараційний кредит" у розмірі 200 млрд євро, заявивши, що це зробить бельгійську державу беззахисною перед санкціями з боку РФ.

У свою чергу Тео Франкен зазначив, що опір Бельгії викликав невдоволення. Особливо він виділив країни Балтії, які є найзатятішими прихильниками репараційної позики.

"Їм також слід бути обережними, постійно порушуючи це питання і заганяючи нас у кут. Я не думаю, що це розумно", - резюмував міністр оборони Бельгії, вказуючи на країни Балтії.