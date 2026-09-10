Стало відомо, як Україна може отримати заморожені кошти Росії

У Парламентській асамблеї Ради Європи запропонували механізм, який може дозволити передати Україні заморожені російські активи на підставі рішень Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПАРЄ.

Юридичний комітет ПАРЄ вважає, що заморожені активи Росії потенційно можуть бути використані для виплати компенсацій Україні відповідно до рішень ЄСПЛ.

Комітет затвердив проєкт резолюції та рекомендацію, підготовлені на основі доповіді представника Великої Британії Тоні Вогана. У документі зазначається, що спрямування російських активів на компенсації Україні може бути законним контрзаходом і відповідати нормам міжнародного права.

У ПАРЄ нагадали, що ЄСПЛ уже визнав Росію відповідальною за серйозні порушення прав людини у межах війни проти України у двох міждержавних справах. Водночас конкретний розмір "справедливої компенсації" Україні суд поки не визначив.

З огляду на масштаби збитків, завданих Україні внаслідок російської агресії, йдеться потенційно про мільярди, десятки або навіть сотні мільярдів євро.

Що пропонують у ПАРЄ

Парламентарі закликали створити під егідою Ради Європи спеціальний фінансовий механізм, який дозволить спрямувати знерухомлені кошти російського центрального банку на виплату компенсацій Україні.

У ПАРЄ також наголосили, що вихід Росії з Ради Європи не скасовує її відповідальності за порушення, які були скоєні до цього. РФ перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини через пів року після виключення з Ради Європи, однак рішення ЄСПЛ щодо попередніх порушень продовжують діяти.

"Це зобов'язання у межах міжнародного права не зменшується з часом і не може бути скасоване внутрішнім законодавством РФ", – зазначили в комітеті.

Крім того, комітет ПАРЄ закликав національні органи влади забезпечити можливість для інших позивачів у справах проти Росії розпочати юридичні процедури для отримання належних їм компенсацій, якщо Москва відмовляється їх виплачувати.

Також парламентарі запропонували створити відкритий перелік осіб, яких визнали причетними до масштабних порушень прав людини та які досі не були притягнуті до відповідальності.

Пропозицію юридичного комітету ПАРЄ мають розглянути на засіданні 30 вересня.