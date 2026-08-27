Чотири країни ЄС тиснуть на Брюссель через заморожені активи РФ, - FT

Чотири країни ЄС закликали Єврокомісію відновити роботу над передачею Україні заморожених активів РФ. Триває пошук юридичних шляхів, аби обійти блокування цього рішення з боку Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Коаліція держав, до якої увійшли Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща, підготувала спільний лист до Єврокомісії. У документі закликається терміново провести технічну та юридичну роботу, щоб залучити понад 200 млрд євро заморожених коштів РФ для покриття бюджетних потреб Києва.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард наголосила, що час розпочати нову дискусію щодо використання російських грошей.

Вона заявила, що залученого ЄС кредиту у розмірі 90 млрд євро вже явно недостатньо для покриття витрат України в умовах триваючої війни. Зокрема, ця сума покриває лише дві третини фінансових потреб Києва до кінця 2027 року.

Спроба обійти бельгійське вето

Минулої зими ініціатива з використання суверенних активів Росії провалилася через позицію Бельгії, де зберігається більшість із цих коштів. Офіційний Брюссель досі побоюється юридичної помсти з боку Москви та застерігає про ризики для стабільності світових фінансових ринків.

Утім, європейські партнери вимагають від Єврокомісії розробити альтернативні механізми, які дозволять обійти бельгійське вето. Нова хвиля дебатів щодо заморожених статків агресора розгортається на тлі обговорення наступного семирічного спільного бюджету Євросоюзу.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що країни ЄС не мають самостійно оплачувати наслідки російської агресії. Він зазначив, що натомість для цього слід використати заморожені активи РФ.