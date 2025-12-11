США хочуть повернути Росію до світової економіки, плани вже передали Європі, - WSJ

Білий дім вже передав європейцям плани, в яких викладено бачення як післявоєнного відновлення України, так і повернення Росії до світової економіки. Серед іншого, адміністрація Трампа передала плани американських фінансових компаній та підприємств щодо заморожених активів РФ на суму приблизно 200 мільярдів доларів.

Американці хочуть накласти руку на російські активи, проте не просто так, а витративши їх на проєкти в Україні. Серед іншого, планується побудувати великий центр обробки даних, який буде працювати на енергії з тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Американські чиновники заявляють, що підхід Європи щодо репараційного кредиту Україні швидко вичерпає заморожені гроші Росії. Водночас в США пропонують залучити до відновлення України керівників фінансових корпорацій та мільярдерів.

В Білому домі вважають, що така дія дозволить збільшити суму на відновлення мінімум у два рази - з 200 до 400 млрд доларів. А деякі чиновники навіть припускають, що мова може йти про 800 млрд доларів.

Також США мають план виведення російської економіки з ізоляції. Компанії з США інвестують великі гроші у видобуток рідкісноземельних мінералів та нафти в арктичному регіоні. Паралельно США планують допомогти Росії відновити постачання нафти та газу до країн Західної Європи та інших частин світу.

Реакція Європи

Європейські чиновники, які ознайомилися з планами США, обурені та стурбовані. Одне з джерел сказало виданню, що загалом немає впевненості, чи варто взагалі серйозно сприймати ці пропозиції США.

Співрозмовники газети порівняли бажання Білого дому із тим, як Трамп хвалився майбутнім комплексом в стилі Ривʼєри в Секторі Гази - як відомо, ця ідея заглухла ще на стадії первісного обговорення. Ще один чиновник сказав, що енергетичні угоди між США та РФ можна порівняти із тим, як СРСР та Штати у 1945 році "розділили Європу".

Окрім цього, у Європі вважають, що ідеї США у випадку реалізації дадуть Росії перепочинок, необхідний для активізації економіки та зміцнення військової сили, що загрожуватиме війною в майбутньому.