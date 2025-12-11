США хотят вернуть Россию в мировую экономику, планы уже передали Европе, - WSJ

Белый дом уже передал европейцам планы, в которых изложено видение как послевоенного восстановления Украины, так и возвращения России в мировую экономику. Среди прочего, администрация Трампа передала планы американских финансовых компаний и предприятий по замороженным активам РФ на сумму примерно 200 миллиардов долларов.

Американцы хотят наложить руку на российские активы, однако не просто так, а потратив их на проекты в Украине. Среди прочего, планируется построить большой центр обработки данных, который будет работать на энергии с временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Американские чиновники заявляют, что подход Европы по репарационному кредиту Украине быстро исчерпает замороженные деньги России. В то же время в США предлагают привлечь к восстановлению Украины руководителей финансовых корпораций и миллиардеров.

В Белом доме считают, что такое действие позволит увеличить сумму на восстановление минимум в два раза - с 200 до 400 млрд долларов. А некоторые чиновники даже предполагают, что речь может идти о 800 млрд долларов.

Также США имеют план вывода российской экономики из изоляции. Компании из США инвестируют большие деньги в добычу редкоземельных минералов и нефти в арктическом регионе. Параллельно США планируют помочь России возобновить поставки нефти и газа в страны Западной Европы и другие части мира.

Реакция Европы

Европейские чиновники, которые ознакомились с планами США, возмущены и обеспокоены. Один из источников сказал изданию, что в целом нет уверенности, стоит ли вообще серьезно воспринимать эти предложения США.

Собеседники газеты сравнили желание Белого дома с тем, как Трамп хвастался будущим комплексом в стиле Ривьеры в Секторе Газа - как известно, эта идея заглохла еще на стадии первоначального обсуждения. Еще один чиновник сказал, что энергетические соглашения между США и РФ можно сравнить с тем, как СССР и Штаты в 1945 году "разделили Европу".

Кроме этого, в Европе считают, что идеи США в случае реализации дадут России передышку, необходимую для активизации экономики и укрепления военной силы, что будет угрожать войной в будущем.