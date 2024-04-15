США хочуть покарати Іран за порушення Статуту і резолюцій ООН

Сполучені Штати планують вивчити шляхи притягнення Ірану до відповідальності за його неправомірні дії в Організації Об'єднаних Націй.

Про це заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради Безпеки ООН.

"Найближчими днями, після консультацій з іншими державами-членами, Сполучені Штати вивчать додаткові заходи для притягнення Ірану до відповідальності тут, в Організації Об'єднаних Націй", - сказав Вуд.

За його словами, з огляду на загрози, які агресивні дії Ірану становлять для міжнародного миру і безпеки, "ми несемо колективну відповідальність, як члени Ради Безпеки за те, щоб Іран виконував резолюції Ради і припинив порушення Статуту".

Засідання Радбезу ООН

14 квітня Рада Безпеки ООН провела екстренне засідання, скликане делегацією Ізраїлю. Причиною стала масштабна повітряна атака Ірану та його терористичних угруповань на Близькому Сході по Ізраїлю минулої ночі.

В ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ударних безпілотників і ракет. Це стало відповіддю на удар ізраїльської армії по посольству Ірану в столиці Сирії Дамаску 1 квітня, під час якої загинула низка генералів Корпусу вартових ісламської революції.

Іран запустив по території Ізраїлю понад 200 дронів і близько 150 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетяньягу заявив, що країна завдасть симетричної відповіді на атаку Ірану.

Воєнний кабінет Ізраїлю поки що не вирішив чи вдарить по Ірану у відповідь на нічну атаку, але США уже відмовилися брати участь в імовірній "помсті" ізраїльтян.

Додамо, що 11 квітня Іран заявив вимогу, щоб Рада Безпеки ООН засудила удар Ізраїлю по іранському консульству в Дамаску. В іншому випадку Тегеран пригрозив відповісти на атаку.

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