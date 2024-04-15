США хотят наказать Иран за нарушение Устава и резолюций ООН

Соединенные Штаты планируют изучить пути привлечения Ирана к ответственности за его неправомерные действия в Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совета Безопасности ООН.

"В ближайшие дни, после консультаций с другими государствами-членами, Соединенные Штаты изучат дополнительные меры для привлечения Ирана к ответственности здесь, в Организации Объединенных Наций", - сказал Вуд.

По его словам, с учетом угроз, которые агрессивные действия Ирана представляют для международного мира и безопасности, "мы несем коллективную ответственность, как члены Совета Безопасности за то, чтобы Иран выполнял резолюции Совета и прекратил нарушение Устава".

Заседание Совбеза ООН

14 апреля Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, созванное делегацией Израиля. Причиной стала масштабная воздушная атака Ирана и его террористических группировок на Ближнем Востоке по Израилю прошлой ночью.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями ударных беспилотников и ракет. Это стало ответом на удар израильской армии по посольству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля, во время которой погиб ряд генералов Корпуса стражей исламской революции.

Иран запустил по территории Израиля более 200 дронов и около 150 ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетяньяху заявил, что страна нанесет симметричный ответ на атаку Ирана.

Военный кабинет Израиля пока не решил ударит ли по Ирану в ответ на ночную атаку, но США уже отказались участвовать в вероятной "мести" израильтян.

Добавим, что 11 апреля Иран заявил требование, чтобы Совет Безопасности ООН осудил удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске. В противном случае Тегеран пригрозил ответить на атаку.

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