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Іран випустив по Ізраїлю понад 300 дронів і ракет, - ЦАХАЛ

Ізраїль, Неділя 14 квітня 2024 08:31
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Іран випустив по Ізраїлю понад 300 дронів і ракет, - ЦАХАЛ Фото: Іран випустив по Ізраїлю понад 300 дронів і ракет під час удару 14 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Протягом ночі Іран випустив понад 300 безпілотників і ракет по Ізраїлю. При цьому 99% з них було перехоплено.

Про це заявив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, авіабаза Неватім була уражена, але її "можливості не були притуплені". До того ж, як сказав Хагарі, про жодних загиблих не повідомлялося, але 10-річна дівчинка була поранена осколками.

"Іран підштовхнув Близький Схід до ескалації. Ми зробимо все, що необхідно", - сказав він.

Запуски безпілотників і ракет, за його словами, також відбувалися не тільки з Ірану, але також з Іраку та Ємену.

За його словами, в останні години "десятки ракет" були запущені і з Лівану на північ Ізраїлю, і у відповідь ЦАХАЛ завдав удару по ряду військових структур у Лівані.

Удар Ірану по Ізраїлю

Іран запустив по території Ізраїлю десятки ударних безпілотників і ракет, починаючи з вечора 13 квітня. Спочатку повідомлялося, що було запущено понад двісті повітряних засобів нападу. Зазначимо, що причиною масштабного удару стало те, що 1 квітня Ізраїль ударив по Іранському посольству в Сирії. Відповідно, буквально через два тижні, Іран влаштував атаку у відповідь. За даними CNN, це безпрецедентний крок з боку Тегерана, який може ще більше розширити конфлікт, що триває на Близькому Сході.

Зазначимо, що Ізраїль уже планує "серйозну відповідь" на безпрецедентний запуск безпілотників та ракет з території Ірану. При цьому Ізраїль пообіцяв координувати відповідь із союзниками. Докладніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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