Армія США вперше за 25 років повертається до тренувань у джунглях Панами

Американські військові через 25 років перерви відновили роботу своєї школи підготовки в джунглях Панами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Мета місії, спільних навчань з панамськими силами - полягає в підвищенні боєготовності до бойових дій у джунглях.

Bloomberg пише, що уроки виживання в тропічних лісах, медичної евакуації та патрулювання, що їх передають солдатам, морякам і морським піхотинцям - набули нового значення.

Причиною тому стали сигнали президента США Дональда Трампа про готовність завдати ударів по главам мексиканських наркокартелів або демонтувати кубинську оборону. Ці попередження здаються ще більш переконливими після його несподіваного захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні.

Також ЗМІ зазначає, що ситуація загострилася після того, як Трампа наприкінці 2025 року оприлюднив безпекову стратегію, яка, за його словами, забезпечить "американське домінування в Західній півкулі".

"Він висував ідею нападу на підпільні нарколабораторії, наполягав на зміні режиму на Кубі та розглядає можливість повернення Панамського каналу силою", - ідеться в публікації.

Як відомо, Трамп віддав наказ про наймасштабніше в історії нарощування військової потужності в Латинській Америці, оскільки його адміністрація прагне забезпечити доступ до таких ресурсів, як нафта, літій і рідкоземельні метали. Крім того, США мають намір захистити судноплавні шляхи, боротися з наркобандами, придушувати нелегальну міграцію і протистояти Китаю, який 20 років зміцнює свій вплив в Америці.