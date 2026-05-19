Бійці США вчаться у ЗСУ новій тактиці виявлення дронів ворога

Американські військові опановують навичку ЗСУ ідентифікації безпілотників за їхнім характерним звуком. Це допоможе бійцям вчасно виявляти загрози під час патрулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breaking Defense .

Як доводить досвід війни в Україні, слухати небо - критично важливо, кажуть американські офіцери. Раніше солдати дивилися лише вперед, а тепер вони мають слухати дзижчання.

Сержант 1-го класу Тайлер Гаррінгтон керував тактикою боротьби з БПЛА під час навчань Project FlyTrap 5.0 у Литві. Він наголосив, що патрульні тепер за прикладом ЗСУ сканують простір не лише на рівні землі.

Армія США офіційно ще не змінила програму, проте польовий досвід уже впроваджують. Солдати вчаться розрізняти типи апаратів за шумом двигунів, що дозволяє зрозуміти напрямок руху ворога.

Гаррінгтон поділився досвідом під час круглого столу:

"Я більше не просто сканую свою 12-ту годину та навколо себе на рівні землі - ми включили цю бойову діяльність, де нам також потрібно сканувати вгору та вшир... тепер вам потрібно вивчити звуки дронів. Чи не схоже це на один із тих, що летять у нашому потенційному напрямку?".

М'язова пам'ять та реалії бою

Війна в Україні демонструє еволюцію подій на фронті, адже зараз поле бою перенасичене розвідкою та дронами-камікадзе. Український CBA Initiatives Center провів власне дослідження. Аналітики вивчали підготовку новобранців у шести країнах Європи. Головний висновок - бійцям потрібні нові рефлекси.

Кожен солдат має знати звук наближення небезпеки, щоб врятувати своє життя та життя солдата поруч. У звіті дослідників зазначено: "Українським новобранцям потрібно розвивати м’язову пам'ять на звук дронів, що наближаються, і якщо хтось крикне "повітря!", усі повинні негайно впасти на землю, направити гвинтівки в небо та прицілитися в дрон".

"Електронні вуха" проти дронів РФ

Україна не обмежується лише слухом солдатів, йдеться у матеріалі. Вона будує цілі мережі акустичних сенсорів. Це складна система мікрофонів та комп'ютерів, яка працює синхронно і швидко. Центр армійських уроків США вже проаналізував цей досвід.

Система виявлення має чітку структуру:

спрямовані мікрофони;

локальні комп'ютери для класифікації сигналів;

синхронізовані мітки часу;

стислі повідомлення про ціль.

Сигнал миттєво отримують групи протиповітряної оборони, а це дозволяє знищувати дрони ще на підльоті. Американські експерти радять впроваджувати такі рішення негайно. Особливо це актуально для східного флангу НАТО. Дешеві рішення іноді виявляються ефективнішими за дорогі радари.