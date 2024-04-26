США готуються підписати контракти на озброєння для України на 6 млрд доларів, - Politico

Нещодавно США ухвалили рішення про фінансування допомоги Україні на загальну суму більш як 60 млрд доларів. З них 49,9 млрд доларів передбачено на оборонні видатки, 1,57 млрд буде направлено на економічну допомогу і ще 400 млн на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

24 квітня президент США Джо Байден оголосив про перший пакет допомоги на 1 млрд доларів - що в ньому.

У Пентагоні пообіцяли відправити пакет "якомога швидше".

Patriot для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що США, ймовірно, мають запасний ЗРК Patriot, який могли б поставити Україні.

За інформацією The Guardian, Греція та Іспанія розглядають можливість поставки Patriot. Також системи мають Польща та Румунія. За словами Кулеби, восьма система може надійти Україні від Штатів.

Повідомлялося, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot на додачу до двох наданих раніше.

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