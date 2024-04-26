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США готовятся подписать контракты на вооружение для Украины на 6 млрд долларов, - Politico

Иллюстративное фото (mil.in.ua)
Автор: Вадим Ребрина

США готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для украинской армии на 6 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Два американских чиновника сказали изданию, что содержание пакета финансирования военной помощи на 61 млрд долларов может быть объявлено сегодня, 26 апреля.

По словам одного из официальных лиц и третьего лица, знакомого с этим вопросом, пакет будет включать в себя системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Politico пишет, что оборудование, скорее всего, будет поступать в Украину в течение нескольких лет, поскольку деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая выдает контракты американским оборонным фирмам на изготовление нового оборудования, а не берет из текущих запасов США.

Первый пакет помощи на 1 млрд долларов

Недавно США приняли решение о финансировании помощи Украине на общую сумму более 60 млрд. долларов. Из них 49,9 млрд долларов предусмотрено на оборонные расходы, 1,57 млрд будут направлены на экономическую помощь и еще 400 млн на защиту границ и гуманитарное разминирование.

24 апреля президент США Джо Байден объявил о первом пакете помощи на 1 млрд долларов – что в нем.

В Пентагоне пообещали отправить пакет "как можно скорее".

Patriot для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что у США, вероятно, есть запасной ЗРК Patriot, который могли бы поставить Украине.

По информации The Guardian, Греция и Испания рассматривают возможность поставки Patriot. Также системы имеют Польша и Румыния. По словам Кулебы, восьмая система может поступить Украине от Штатов.

Сообщалось, что Германия передаст Украине еще одну систему Patriot в дополнение к двум предоставленным ранее.

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