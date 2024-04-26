США готовятся подписать контракты на вооружение для Украины на 6 млрд долларов, - Politico

Два американских чиновника сказали изданию, что содержание пакета финансирования военной помощи на 61 млрд долларов может быть объявлено сегодня, 26 апреля.

По словам одного из официальных лиц и третьего лица, знакомого с этим вопросом, пакет будет включать в себя системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Politico пишет, что оборудование, скорее всего, будет поступать в Украину в течение нескольких лет, поскольку деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая выдает контракты американским оборонным фирмам на изготовление нового оборудования, а не берет из текущих запасов США.

Первый пакет помощи на 1 млрд долларов