США ввели санкції проти низки російських IT-компаній: хто в списку

США, Середа 19 листопада 2025 16:51
США ввели санкції проти низки російських IT-компаній: хто в списку
Автор: Антон Корж

Сполучені Штати 19 листопада ввели санкції проти низки російських компаній зі сфери IT-індустрії та кількох росіян, які можуть бути причетними до кібератак. Також під обмеження потрапили кілька IT-компаній з інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Зазначається, що підставою для введення нових обмежень проти російських компаній та пов'язаних із ними осіб та організацій стали "регуляційні дії щодо санкцій, пов'язаних з Україною та Росією", а також закон CAATSA. Мета - припинення кібератак та спроб обходу обмежень вже чинних санкцій росіянами.

Під санкції потрапили активи вказаних компаній та осіб, які перебувають під юрисдикцією США. Будь-які транзакції зі вказаними суб'єктами заборонені під загрозою вторинних санкцій. Які компанії потрапили під обмеження:

  • MEDIA LAND, LLC (Росія);
  • ML.CLOUD, DC (Росія);
  • KIRISHI LLC (Росія);
  • MEDIA LAND TECHNOLOGY LLC (Росія);
  • DATAVICE MCHJ (Узбекистан);
  • HYPERCORE LTD (Велика Британія);
  • SMART DIGITAL IDEAS DOO CYBER4 (Сербія).

Окрім цього, під обмеження потрапила низка громадян РФ, пов'язаних із цими компаніями:

  • Максим Макаров;
  • Юлія Панкова;
  • Олександр Волосовик (більш відомий, як Ohyeahhellno);
  • Ілля Закіров;
  • Кирило Затолокін (більш відомий, як downlow).

Зазначимо, нещодавно у Великій Британії почалося розслідування масштабної кібератаки. Внаслідок цього кібернападу хакери отримали доступ до секретних даних з восьми військових баз.

Раніше ми писали про кібератаку, яка порушила роботу кількох європейських аеропортів. Вона вплинула на роботу аеропортів у Лондоні, Брюсселі та Берліні.

А у грудні 2024 року російські хакери атакували державні реєстри Мін'юсту України. Це була одна з наймасштабніших кібератак за час повномасштабної війни - відновлювати постраждалі реєстри довелося дуже довгий час.

