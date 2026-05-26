США готові зробити все можливе, щоб закінчити війну в Україні, - Рубіо

За словами Рубіо, США готові і підготовлені до того, щоб зробити все можливе для досягнення результату. Він підкреслив, що такі атаки, як була по Києву, це чергове нагадування, чому війна має завершитися.

"Щоразу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадування про те, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова війна, і чому їй потрібно покласти край. І США готові і підготовлені зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни, і, сподіваюся, в якийсь момент випаде нагода знову зіграти цю роль", - сказав він журналістам під час візиту до Індії.

Також він прокоментував свою телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Держсекретар повідомив, що російський чиновник передав йому послання від глави Кремля Володимира Путіна, яке призначене для президента США Дональда Трампа. За словами Рубіо, він уже передав це послання лідеру США.

Крім того, він применшив припущення про те, що вчорашньою заявою РФ закликала саме США вивести своїх співробітників посольства з Києва. Рубіо каже, що Москва загалом попередила дипломатичні представництва про те, що столиця України залишається небезпечною.

"Небезпека у всіх цих війнах, у міру їх продовження, полягає в тому, що завжди існує загроза ескалації", - додав він.