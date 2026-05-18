UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

США готові піти на поступки у питанні ядерної програми Ірану, - ЗМІ

18:46 18.05.2026 Пн
2 хв
На які саме кроки тепер готовий піти Білий дім?
aimg Марія Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США можуть піти на нові поступки Ірану під час переговорів щодо ядерної програми, включно з тимчасовим пом’якшенням нафтових санкцій.

Високопоставлене іранське джерело повідомило, що США продемонстрували певну гнучкість щодо можливості продовження Іраном обмеженої мирної ядерної діяльності.

Йдеться про роботу під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Крім того, за даними напівофіційного агентства Tasnim, яке посилається на джерело, близьке до іранської переговорної групи, Вашингтон нібито готовий тимчасово заморозити санкції проти іранської нафти на період переговорів.

Згідно з повідомленням, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США може видавати спеціальні дозволи на тимчасовий відступ від санкцій під час переговорного процесу.

За даними агентства, Іран раніше передав Вашингтону через Пакистан нову пропозицію, яка складається з 14 пунктів.

За словами джерела, Тегеран зосередився на питаннях припинення війни, відкриття Ормузької протоки та скасування морських санкцій.

Водночас теми ядерної програми Ірану та збагачення урану, які залишаються найбільш суперечливими у переговорах, сторони поки вирішили перенести на наступні етапи діалогу.

Саме ці питання залишаються головною перешкодою для потенційної нової угоди між Вашингтоном і Тегераном.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, переговори між США та Іраном за посередництва третіх країн тривають уже понад місяць, однак сторони досі не змогли досягти домовленості щодо припинення війни та нової ядерної угоди.

За даними CNN, в Ізраїлі побоюються, що президент США Дональд Трамп може укласти з Тегераном компромісну угоду без розв’язання ключових безпекових питань, які стали причиною конфлікту.

Джерела телеканалу також повідомляли про розбіжності всередині адміністрації Трампа: частина чиновників, зокрема у Пентагоні, виступає за жорсткіший підхід до Ірану, тоді як інші наполягають на продовженні дипломатичних переговорів.

Пізніше Трамп в інтерв’ю Axios заявив, що "час для Ірану добігає кінця", і попередив про наслідки у разі відмови Тегерана від "вигіднішої угоди". Водночас президент США зазначив, що наразі очікує на оновлену пропозицію від іранської сторони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ІранСполучені Штати АмерикиЯдерна зброяБлизький Схід