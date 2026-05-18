США готовы пойти на уступки в вопросе ядерной программы Ирана, - СМИ

Высокопоставленный иранский источник сообщил, что США продемонстрировали определенную гибкость в отношении возможности продолжения Ираном ограниченной мирной ядерной деятельности.

Речь идет о работе под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Кроме того, по данным полуофициального агентства Tasnim, которое ссылается на источник, близкий к иранской переговорной группе, Вашингтон якобы готов временно заморозить санкции против иранской нефти на период переговоров.

Согласно сообщению, Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США может выдавать специальные разрешения на временное отступление от санкций во время переговорного процесса.

По данным агентства, Иран ранее передал Вашингтону через Пакистан новое предложение, которое состоит из 14 пунктов.

По словам источника, Тегеран сосредоточился на вопросах прекращения войны, открытия Ормузского пролива и отмены морских санкций.

В то же время темы ядерной программы Ирана и обогащения урана, которые остаются наиболее противоречивыми в переговорах, стороны пока решили перенести на следующие этапы диалога.

Именно эти вопросы остаются главным препятствием для потенциального нового соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, переговоры между США и Ираном при посредничестве третьих стран продолжаются уже более месяца, однако стороны до сих пор не смогли достичь договоренности о прекращении войны и новой ядерной сделки.

По данным CNN, в Израиле опасаются, что президент США Дональд Трамп может заключить с Тегераном компромиссное соглашение без решения ключевых вопросов безопасности, которые стали причиной конфликта.