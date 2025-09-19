У США готові передати Польщі пускові установки і ракети Javelin на 780 млн доларів

Зазначається, що уряд Польщі звернувся з проханням придбати 2506 ракет FGM-148F Javelin та 253 легкі пускові установки Javelin Lightweight Command Launch Units.

До пакета також увійде також наступне допоміжне обладнання і послуги:

навчальні імітаційні ракети;

блоки охолодження акумуляторів;

комплекти інструментів;

запасні частини;

навчання і технічна допомога уряду США та підрядників;

транспортування й інші елементи логістики й програмної підтримки.

Загальна орієнтовна вартість допомоги становить 780 млн доларів.

"Запропонований продаж сприятиме зовнішній політиці та національній безпеці США, посилюючи безпеку союзника по НАТО, який відіграє важливу роль у забезпеченні політичної та економічної стабільності в Європі", - йдеться у повідомленні.

В Пентагоні також зазначили, що продаж зазначеного обладнання покращить здатність Польщі протидіяти поточним і майбутнім загрозам шляхом модернізації наявних застарілих пускових установок та збільшення її оборонного арсеналу.

"Це зміцнить спроможність захищати суверенну територію країни та підвищить її можливості щодо виконання вимог НАТО. Польща не матиме труднощів із інтеграцією цих виробів та послуг у власні Збройні сили", - додали у DSCA.

Головними підрядниками виступлять корпорація RTX і Lockheed Martin.

В Агентстві уточнили, що запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить базовий військовий баланс у регіоні.

"Реалізація цього можливого контракту не потребуватиме направлення до Польщі додаткових представників уряду США чи підрядників. Цей продаж не матиме негативного впливу на рівень оборонної готовності США", - додали у Пентагоні.