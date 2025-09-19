У США готові передати Польщі пускові установки і ракети Javelin на 780 млн доларів

Держдепартамент США схвалив можливий іноземний військовий продаж уряду Польщі ракетних систем Javelin на загальну суму близько 780 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США (DSCA).
Зазначається, що уряд Польщі звернувся з проханням придбати 2506 ракет FGM-148F Javelin та 253 легкі пускові установки Javelin Lightweight Command Launch Units.
До пакета також увійде також наступне допоміжне обладнання і послуги:
Загальна орієнтовна вартість допомоги становить 780 млн доларів.
"Запропонований продаж сприятиме зовнішній політиці та національній безпеці США, посилюючи безпеку союзника по НАТО, який відіграє важливу роль у забезпеченні політичної та економічної стабільності в Європі", - йдеться у повідомленні.
В Пентагоні також зазначили, що продаж зазначеного обладнання покращить здатність Польщі протидіяти поточним і майбутнім загрозам шляхом модернізації наявних застарілих пускових установок та збільшення її оборонного арсеналу.
"Це зміцнить спроможність захищати суверенну територію країни та підвищить її можливості щодо виконання вимог НАТО. Польща не матиме труднощів із інтеграцією цих виробів та послуг у власні Збройні сили", - додали у DSCA.
Головними підрядниками виступлять корпорація RTX і Lockheed Martin.
В Агентстві уточнили, що запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить базовий військовий баланс у регіоні.
"Реалізація цього можливого контракту не потребуватиме направлення до Польщі додаткових представників уряду США чи підрядників. Цей продаж не матиме негативного впливу на рівень оборонної готовності США", - додали у Пентагоні.
Нагадаємо, 30 серпня Держдепартамент США ухвалив рішення щодо продажу Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Starlink на 150 млн доларів, а також систем ППО Patriot на 179,1 млн доларів.
Крім того, США затвердили військову допомогу Україні на 825 млн доларів. Пакет вміщує понад 3 тисячі ракет ERAM і партію модулів GPS/INS.
Додамо, що до ЗСУ вже прямують два пакети з чотирьох військової допомоги США в рамках програми Переліку пріоритетних потреб України (PURL).