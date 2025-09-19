В США готовы передать Польше пусковые установки и ракеты Javelin на 780 млн долларов

Госдепартамент США одобрил возможную иностранную военную продажу правительству Польши ракетных систем Javelin на общую сумму около 780 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Управления военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA).
Отмечается, что правительство Польши обратилось с просьбой приобрести 2506 ракет FGM-148F Javelin и 253 легких пусковых установок Javelin Lightweight Command Launch Units.
В пакет также войдет также следующее вспомогательное оборудование и услуги:
Общая ориентировочная стоимость помощи составляет 780 млн долларов.
"Предложенная продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США, усиливая безопасность союзника по НАТО, который играет важную роль в обеспечении политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении.
В Пентагоне также отметили, что продажа указанного оборудования улучшит способность Польши противодействовать текущим и будущим угрозам путем модернизации имеющихся устаревших пусковых установок и увеличения ее оборонного арсенала.
"Это укрепит способность защищать суверенную территорию страны и повысит ее возможности по выполнению требований НАТО. Польша не будет иметь трудностей с интеграцией этих изделий и услуг в собственные Вооруженные силы", - добавили в DSCA.
Главными подрядчиками выступят корпорация RTX и Lockheed Martin.
В Агентстве уточнили, что предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе.
"Реализация этого возможного контракта не потребует направления в Польшу дополнительных представителей правительства США или подрядчиков. Эта продажа не окажет негативное влияние на уровень оборонной готовности США", - добавили в Пентагоне.
Напомним, 30 августа Госдепартамент США принял решение о продаже Украине услуг и оборудования для спутниковой связи Starlink на 150 млн долларов, а также систем ПВО Patriot на 179,1 млн долларов.
Кроме того, США утвердили военную помощь Украине на 825 млн долларов. Пакет вмещает более 3 тысяч ракет ERAM и партию модулей GPS/INS.
Добавим, что к ВСУ уже направляются два пакета из четырех военной помощи США в рамках программы Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL).