RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В США готовы передать Польше пусковые установки и ракеты Javelin на 780 млн долларов

Иллюстративное фото: переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin (dodmedia.osd.mil)
Автор: Валерий Савицкий

Госдепартамент США одобрил возможную иностранную военную продажу правительству Польши ракетных систем Javelin на общую сумму около 780 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Управления военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA).

Отмечается, что правительство Польши обратилось с просьбой приобрести 2506 ракет FGM-148F Javelin и 253 легких пусковых установок Javelin Lightweight Command Launch Units.

В пакет также войдет также следующее вспомогательное оборудование и услуги:

  • учебные имитационные ракеты;
  • блоки охлаждения аккумуляторов;
  • комплекты инструментов;
  • запасные части;
  • обучение и техническая помощь правительства США и подрядчиков;
  • транспортировка и другие элементы логистики и программной поддержки.

Общая ориентировочная стоимость помощи составляет 780 млн долларов.

"Предложенная продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США, усиливая безопасность союзника по НАТО, который играет важную роль в обеспечении политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

В Пентагоне также отметили, что продажа указанного оборудования улучшит способность Польши противодействовать текущим и будущим угрозам путем модернизации имеющихся устаревших пусковых установок и увеличения ее оборонного арсенала.

"Это укрепит способность защищать суверенную территорию страны и повысит ее возможности по выполнению требований НАТО. Польша не будет иметь трудностей с интеграцией этих изделий и услуг в собственные Вооруженные силы", - добавили в DSCA.

Главными подрядчиками выступят корпорация RTX и Lockheed Martin.

В Агентстве уточнили, что предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе.

"Реализация этого возможного контракта не потребует направления в Польшу дополнительных представителей правительства США или подрядчиков. Эта продажа не окажет негативное влияние на уровень оборонной готовности США", - добавили в Пентагоне.

Военная помощь США

Напомним, 30 августа Госдепартамент США принял решение о продаже Украине услуг и оборудования для спутниковой связи Starlink на 150 млн долларов, а также систем ПВО Patriot на 179,1 млн долларов.

Кроме того, США утвердили военную помощь Украине на 825 млн долларов. Пакет вмещает более 3 тысяч ракет ERAM и партию модулей GPS/INS.

Добавим, что к ВСУ уже направляются два пакета из четырех военной помощи США в рамках программы Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL).

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПольшаВоенная помощь