В США готовы передать Польше пусковые установки и ракеты Javelin на 780 млн долларов

Отмечается, что правительство Польши обратилось с просьбой приобрести 2506 ракет FGM-148F Javelin и 253 легких пусковых установок Javelin Lightweight Command Launch Units.

В пакет также войдет также следующее вспомогательное оборудование и услуги:

учебные имитационные ракеты;

блоки охлаждения аккумуляторов;

комплекты инструментов;

запасные части;

обучение и техническая помощь правительства США и подрядчиков;

транспортировка и другие элементы логистики и программной поддержки.

Общая ориентировочная стоимость помощи составляет 780 млн долларов.

"Предложенная продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США, усиливая безопасность союзника по НАТО, который играет важную роль в обеспечении политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

В Пентагоне также отметили, что продажа указанного оборудования улучшит способность Польши противодействовать текущим и будущим угрозам путем модернизации имеющихся устаревших пусковых установок и увеличения ее оборонного арсенала.

"Это укрепит способность защищать суверенную территорию страны и повысит ее возможности по выполнению требований НАТО. Польша не будет иметь трудностей с интеграцией этих изделий и услуг в собственные Вооруженные силы", - добавили в DSCA.

Главными подрядчиками выступят корпорация RTX и Lockheed Martin.

В Агентстве уточнили, что предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе.

"Реализация этого возможного контракта не потребует направления в Польшу дополнительных представителей правительства США или подрядчиков. Эта продажа не окажет негативное влияние на уровень оборонной готовности США", - добавили в Пентагоне.