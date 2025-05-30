США готові обговорювати гарантії Росії щодо нерозширення НАТО на схід

Він зазначив, що Дональд Трамп готовий дати Путіну письмові зобов'язання не розширяти Альянс на схід, якщо це стане ключовою умовою припинення бойових дій та завершення війни в Україні.

"Я вважаю, це цілком обґрунтоване занепокоєння з боку Росії і ми також неодноразово це говорили. Наприклад, ми говорили, що для нас вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. І ми не єдина країна, що так вважає - я можу назвати ще чотири країни, які проти вступу України до Альянсу. Це при тому, що для вступу потрібна згода всіх 32 країн-членів. І ми бачимо, що й інші країни кажуть: "Ми не дуже впевнені щодо цього (вступу України. - ред.)", - зазначив спецпредставник.

Келлог також додав, що Москва постійно акцентує увагу на гарантії, що Україна не стане членом Альянсу, а також згадують у цьому контексті Грузію та Молдову.

"І ми відповідаємо, що готові вести діалог щодо зупинки подальшого просування НАТО до російських кордонів. Для росіян це питання безпеки", - додав генерал.