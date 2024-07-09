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Проект комюніке саміту НАТО містить "незворотність" вступу України, - CNN

США, Вівторок 09 липня 2024 08:20
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Проект комюніке саміту НАТО містить "незворотність" вступу України, - CNN Фото: Вступ України до НАТО необоротний (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У проекті тексту спільного комюніке саміту альянсу у Вашингтоні шлях України до вступу до НАТО охарактеризований як "незворотній".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Одне із джерел, американський чиновник, сказав, що Білий дім підтримує використання слова "незворотній" у підсумковому комюніке, якщо документ також підтвердить, що робота України над демократичними реформами має продовжуватися. Чиновник сказав, що остаточна версія міститиме цей термін.

У той час як багато європейців наголошують на необхідності жорстких формулювань щодо майбутнього України в альянсі, офіційні особи США та Німеччини запропонували використати слово "міст" для членства України в НАТО.

Проте чиновники також наголосили на важливості "відчутних заходів" для підтримки продовження боротьби Києва з Росією, за словами європейського дипломата.

Високопосадовець адміністрації США заявив у п'ятницю, що альянс зробить "нові важливі заяви про те, як ми збільшуємо військову, політичну та фінансову підтримку України з боку НАТО" в рамках "мосту до НАТО".

Офіційні особи США публічно відмовилися обговорювати деталі спільного комюніке перед самітом, що стартує 9 липня.

Мова формулювань

Наскільки сильними є гарантії, які Україна має надати щодо свого майбутнього членства в НАТО, була ключовим предметом дебатів між 32 членами альянсу перед самітом у Вашингтоні цього тижня. Проект може змінитись в остаточній версії, але наявність формулювання "незворотній" стане важливим сигналом.

"Існує обґрунтована значна увага до того, що союзники скажуть про шлях членства України у декларації саміту. Мова буде чіткою та переконливою. Вона визнає життєво важливі поточні реформаторські зусилля України та продемонструє підтримку союзників Україні на її шляху до членства в НАТО", - заявив на брифінгу в понеділок Майкл Карпентер, старший радник Європи у Раді національної безпеки США.

Високопоставлений представник адміністрації заявив у п'ятницю, що те, що вони "описали з погляду мосту до членства та результатів, які НАТО надасть Україні, є дуже суттєвим".

Ми не говоримо про якийсь план того, як вони доберуться звідси туди. координацію, логістику, розвиток сил. Це дуже серйозні зусилля щодо приведення України до становища, як я вже сказав раніше, коли вона буде готова взяти на себе свої ролі та обов'язки в альянсі з першого дня”, - сказав чиновник.

Нагадаємо, лідери збираються у Вашингтоні 9-11 липня на саміт Організації Північноатлантичного договору, який також відзначатиме 75-річчя військового альянсу.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, члени альянсу на саміті узгодять значний пакет для України.

Дві третини українців (64%) вважають вступ до Європейського Союзу та НАТО однаково важливим для країни. При цьому 7% віддали перевагу євроінтеграції України, а 12% заявили, що членство в НАТО зараз важливіше.

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