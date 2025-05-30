США готовы обсуждать гарантии России о нерасширении НАТО на восток

Он отметил, что Дональд Трамп готов дать Путину письменные обязательства не расширять Альянс на восток, если это станет ключевым условием прекращения боевых действий и завершения войны в Украине.

"Например, мы говорили, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. И мы не единственная страна, которая так считает - я могу назвать еще четыре страны, которые против вступления Украины в Альянс. Это при том, что для вступления требуется согласие всех 32 стран-членов. И мы видим, что и другие страны говорят: "Мы не очень уверены касательно этого (вступления Украины. - ред.)", - отметил спецпредставитель.

Кэллог также добавил, что Москва постоянно акцентирует внимание на гарантии, что Украина не станет членом Альянса, а также вспоминают в этом контексте Грузию и Молдову.

"И мы отвечаем, что готовы вести диалог о прекращении дальнейшего продвижения НАТО к российским границам. Для россиян это вопрос безопасности", - добавил генерал.