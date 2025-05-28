Президент Чехії заявив, що вступ України в НАТО поки "нереалістичний" в короткі терміни

Президент Чехії Петр Павел назвав вступ України в НАТО у найближчому майбутньому "нереалістичним". Він закликав союзників посилити економічний тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Незважаючи на рішучу підтримку України, президент Чехії Петр Павел визнав, що у короткостроковій перспективі вступ України до НАТО "нереалістичний" через спротив адміністрації Трампа.

Водночас він наголосив, що союзники мають не відмовлятися від цієї ідеї, адже членство Києва посилить Альянс.

Павел також закликав продовжувати посилювати економічний тиск на Росію, зазначивши, що санкції завдають ворогу значних труднощів.

За його словами, міжнародна спільнота має посилити санкції, щоб послабити агресора та наблизити завершення війни.

"Ми також повинні створити набагато більший тиск на економічну сторону, тому що зрозуміло, що Росія має великі труднощі", - сказав він.