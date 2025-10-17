США готові допомогти з відновленням пошкодженої енергосистеми України, - Зеленський

Удари по енергетиці

З 2022 року російські окупанти систематично атакують енергетичну інфраструктуру України. У серпні цього року РФ знову відновила масовані обстріли енергооб’єктів, а диктатор Володимир Путін відкрито заявив, що такі удари триватимуть.

Останній масований удар РФ здійснила 16 жовтня, застосувавши близько 300 дронів і 37 ракет по енергетичній інфраструктурі України.

Внаслідок атак постраждали газові об’єкти, особливо на Харківщині, а також відбулося відключення електроенергії в восьми регіонах.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, через пошкодження енергосистеми внаслідок численних російських ударів сьогодні зранку, 17 жовтня, у кількох областях за розпорядженням "Укренерго" введені аварійні відключення світла.

Йдеться про Київську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та Кіровоградську області.

Вчора ввечері 16 жовтня "Укренерго" також наказало ввести на всій території України екстрені відключення електроенергії.

Детальніше про те, як Росія змінила тактику ударів по енергооб'єктах України, - в матеріалі РБК-Україна.