США готовы помочь с восстановлением поврежденной энергосистемы Украины, - Зеленский

"Во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Крисом Райтом подробно обсудили энергетические возможности и потенциальные проекты для партнерства в сфере энергетики", - сообщил президент.

Зеленский рассказал Райту о российских ударах по украинской энергетической системе и потребности для скорейшего восстановления пострадавших объектов.

"Спасибо за готовность помочь всем необходимым для работы нашей энергосистемы. Для нас важно развитие сотрудничества между Украиной и США, в частности увеличение присутствия американского бизнеса в Украине", - отметил глава государства.