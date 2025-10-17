RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

США готовы помочь с восстановлением поврежденной энергосистемы Украины, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики США Крисом Райтом. Они обсудили поддержку украинской энергосистемы и потенциальные совместные проекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

"Во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Крисом Райтом подробно обсудили энергетические возможности и потенциальные проекты для партнерства в сфере энергетики", - сообщил президент.

Зеленский рассказал Райту о российских ударах по украинской энергетической системе и потребности для скорейшего восстановления пострадавших объектов.

"Спасибо за готовность помочь всем необходимым для работы нашей энергосистемы. Для нас важно развитие сотрудничества между Украиной и США, в частности увеличение присутствия американского бизнеса в Украине", - отметил глава государства.

 

Удары по энергетике

С 2022 года российские оккупанты систематически атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. В августе этого года РФ снова возобновила массированные обстрелы энергообъектов, а диктатор Владимир Путин открыто заявил, что такие удары будут продолжаться.

Последний массированный удар РФ осуществила 16 октября, применив около 300 дронов и 37 ракет по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате атак пострадали газовые объекты, особенно на Харьковщине, а также произошло отключение электроэнергии в восьми регионах.

Отключение света в Украине

Напомним, из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских ударов сегодня утром, 17 октября, в нескольких областях по распоряжению "Укрэнерго" введены аварийные отключения света.

Речь идет о Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Вчера вечером 16 октября "Укрэнерго" также приказало ввести на всей территории Украины экстренные отключения электроэнергии.

Подробнее о том, как Россия изменила тактику ударов по энергообъектам Украины, - в материале РБК-Украина.

