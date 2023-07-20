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США "глибоко стурбовані" російським шантажем щодо суден в Чорному морі

Фото: США "глибоко стурбовані" російським шантажем (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Білий дім заявив, що Сполучені Штати Америка "глибоко стурбовані" російським шантажем з приводу затоплення суден в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня у Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди". Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової ініціативи" фактично припинені.

Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.

19 липня, Міністерство оборони РФ пригрозило, що будь-які країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів, вважатимуться залученими до війни.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог.

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Сполучені Штати Америкизерновий коридорВійна Росії проти України