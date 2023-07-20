США "глубоко обеспокоены" российским шантажом в отношении судов в Черном море

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля в Кремле отказались от продления "зернового соглашения". Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой инициативе" фактически прекращены.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Государство рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии.

19 июля, Министерство обороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия возобновит свое участие в "зерновом соглашении" только в том случае, если Запад выполнит ряд требований.

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