США "глибоко стурбовані" російським шантажем щодо суден в Чорному морі

Білий дім заявив, що Сполучені Штати Америка "глибоко стурбовані" російським шантажем з приводу затоплення суден в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Після того, як Москва попередила, що тепер розглядатиме будь-які кораблі, що прямують в Україну, як такі, що перевозять військовий вантаж, і відповідатиме відповідним чином в Білому домі заявили, що вони "глибоко стурбовані" з приводу цього питання.

"Ми глибоко стурбовані тим, що ми зараз бачимо в Чорному морі", - сказала заступник прес-секретаря Олівія Далтон.

Вона назвала три послідовні дні російських атак на портові міста Одеса та Миколаїв як одну з причин того, що Москва може атакувати цивільні кораблі в цьому районі.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня у Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди". Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової ініціативи" фактично припинені.

Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.

19 липня, Міністерство оборони РФ пригрозило, що будь-які країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів, вважатимуться залученими до війни.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог.

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