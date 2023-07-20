США "глубоко обеспокоены" российским шантажом в отношении судов в Черном море
Белый дом заявил, что Соединенные Штаты Америка "глубоко обеспокоены" российским шантажом по поводу затопления судов в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
После того, как Москва предупредила, что теперь будет рассматривать любые корабли, направляющиеся в Украину, как перевозящие военный груз, и будет отвечать соответствующим образом в Белом доме заявили, что они "глубоко обеспокоены" по поводу этого вопроса.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что мы сейчас видим в Черном море", - сказала заместитель пресс-секретаря Оливия Далтон.
Она назвала три последовательных дня российских атак на портовые города Одесса и Николаев как одну из причин того, что Москва может атаковать гражданские корабли в этом районе.
Выход России из "зернового соглашения"
17 июля в Кремле отказались от продления "зернового соглашения". Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой инициативе" фактически прекращены.
После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Государство рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии.
19 июля, Министерство обороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну.
В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия возобновит свое участие в "зерновом соглашении" только в том случае, если Запад выполнит ряд требований.
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