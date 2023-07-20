США "глубоко обеспокоены" российским шантажом в отношении судов в Черном море

Белый дом заявил, что Соединенные Штаты Америка "глубоко обеспокоены" российским шантажом по поводу затопления судов в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

После того, как Москва предупредила, что теперь будет рассматривать любые корабли, направляющиеся в Украину, как перевозящие военный груз, и будет отвечать соответствующим образом в Белом доме заявили, что они "глубоко обеспокоены" по поводу этого вопроса.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что мы сейчас видим в Черном море", - сказала заместитель пресс-секретаря Оливия Далтон.

Она назвала три последовательных дня российских атак на портовые города Одесса и Николаев как одну из причин того, что Москва может атаковать гражданские корабли в этом районе.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля в Кремле отказались от продления "зернового соглашения". Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой инициативе" фактически прекращены.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Государство рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии.

19 июля, Министерство обороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия возобновит свое участие в "зерновом соглашении" только в том случае, если Запад выполнит ряд требований.

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